Inesperado matrimonio

Tuvieron sorpresivo enlace nupcial

Dueño de Patriots se casa El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, ahora está casado con su novia desde hace tres años y prometida desde hace al menos seis meses, la Dra. Dana Blumberg, después de una boda sorpresa repleta de estrellas en la ciudad de Nueva York. Page Six informa que Kraft, de 81 años, y Blumberg, de 47, invitaron a unas 250 personas a una fiesta de “Kickoff and a Touchdown” el viernes por la noche en el Hall des Lumières en el bajo Manhattan. La pareja les dijo a sus invitados que se vistieran de manera festiva, pero no les dijo que asistirían a una boda. El propietario de los Patriots, Robert Kraft, se casa con la Dra. Dana Blumberg Según Page Six, la pareja mostró un video de 10 minutos a todos sus invitados para llenar de memorias y recordar la bella relación que han formado, esto antes de que el locutor de la NFL Al Michaels los presentara a la multitud como marido y mujer. Según los informes, Sir Elton John tocó durante una hora como regalo de bodas para Kraft y Blumberg. Page Six informa que la pareja tramó planes para la boda cuando estaban detrás del escenario en la reciente parada de la gira “Farewell Yellow Brick Road” de John en el Estadio Gillette en Foxborough, Massachusetts. Patriots boda.

Realizaron una boda sorpresa La boda también contó con las actuaciones del cuatro veces ganador del premio Grammy, Ed Sheeran, quien actuará en Gillette el próximo año, y el rapero Meek Mill, quien se ha convertido en un amigo cercano de Kraft, según Page Six. El ex mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, quien ganó seis Super Bowls con la franquicia, estuvo entre los ex y actuales jugadores de Nueva Inglaterra que asistieron para ser testigos del nuevo matrimonio. Por lo que la celebración no dudó en comenzar. Patriots boda.

Tom Brady y ex compañeros de Patriots hicieron aparición Brady se presentó solo a la boda en medio de informes de que él y su esposa durante 13 años, la supermodelo Gisele Bündchen, ahora están separados y cada uno contrató abogados de divorcio. Otros jugadores de los Patriots en la boda incluyeron a Ty Law, Richard Seymour y Randy Moss, miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Patriots boda. Los ex jugadores y actuales entrenadores asistentes Troy Brown y Jerod Mayo; el recién incorporado miembro del Salón de la Fama de los Patriots, Vince Wilfork; la ex selección general N° 1 Drew Bledsoe; y los jugadores actuales Devin McCourty, Matthew Slater y David Andrews, según Page Six.

Un evento en honor al amor Las fotos tomadas en el evento mostraron que otros invitados incluyeron al comisionado de la NFL, Roger Goodell, al miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Jon Bon Jovi, al diseñador de moda Tommy Hilfiger, al presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, y al cofundador de Home Depot, Ken Langone. En marzo, Hilfiger anunció en una gala en Palm Beach, Florida, que Kraft y Blumberg se comprometieron recientemente. La pareja comenzó a salir en 2019 y tomó la decisión de hacerlo público en el Abierto de Francia en junio, según Page Six.