Hijo de querida actriz de Televisa, ¿en la pobreza? No puede pagar operación de corazón

El hijo de la querida Talina Fernández, no dudó en expresar la difícil temporada que está atravesando tras la muerte de su famosa madre.

«Mal de salud, pero pues ni modo, así me tocó. [Es insuficiencia cardiaca] es correcto», expresó Pato -como le dicen de cariño en la televisión mexicana- a Ventaneando.

El hijo de la reconocida periodista, actriz y presentadora, no dudó en hablar sobre la complicada situación que esta atravesando en torno a su salud.

«No tengo un centavo»

En las declaraciones que ofreció por medio del programa espectáculo, señaló que debe tomar muchos cuidados para poder salir adelante.

«Estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo qué operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo», añadió.

En la entrevista, confirmó que no tiene los ingresos necesarios para poder solventar los gastos que surgieron tras su diagnostico.

Ante la situación que está viviendo, tomó la decisión de vender algunos objetos que su madre dejó y de esa manera, cubrir los gastos.