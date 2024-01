Patricia Manterola se encuentra en cama inmovilizada por lesión de espalda

Patricia Manterola inmovilizada por lesión.

Video revelador genera preocupación.

Solidaridad de familia y seguidores. La reconocida cantante y actriz mexicana Patricia Manterola ha generado gran preocupación entre sus más de un millón de seguidores. Esto al momento de revelar que se encuentra postrada en la cama desde hace unos días a causa de una lesión que sufrió en la espalda. A través de un video compartido desde su lecho, la exintegrante del grupo Garibaldi confesó que lleva varios días sin poder moverse. Lo que ha llevado a la artista a buscar atención médica urgente y a su vez, ha causado conmoción en sus fanáticos e internautas. Actriz mexicana postrada en cama por lesión Paty Manterola dio uso a su cuenta oficial dentro de la popular red social de Instagram para compartir la noticia que intrigó a muchos. Cabe mencionar que la cantante realizó un video, mismo que fue publicado dentro de sus historias en la plataforma digital ya mencionada. En las stories que subió el pasado miércoles 17 de enero, la artista mexicana aparece recostada desde la cama, en donde ha permanecido los últimos días. Luce una sudadera jaspeada en tono gris claro y su cabellera suelta, además de unos anteojos e incluso agregó un filtro al video asegurando que no estaba arreglada.

El relato de Patricia Manterola en medio de su dolor «Hola mis amores, oiga, ¿qué creen? Hoy sería mi tercer día en cama. Me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama», expresó la también actriz. Patricia Manterola, visiblemente afectada, detalló la difícil situación que está atravesando en estos momentos mediante sus historias en Instagram. «Yo creo que tengo un disco, hoy de plano tendré que ir al doctor para que me revisen porque no me puedo mover, o sea, no puedo hacer nada», reveló. «Ya les contaré, estoy aquí con calor (señala su cintura con una faja), me han estado poniendo todos estos menjurjes, todas estas pomadas, con medicamento, con imanes», dijo.

La cantante pide apoyo a sus seguidores «No, no, no, no saben la cantidad de cosas que me he estado poniendo para ver si mejora el dolor, pero yo creo que sí se me movió algún disco o algo», añadió la cantante. Además, añadió otra historia en donde solicitó la ayuda de sus seguidores para que le estén proporcionando algunos remedios que pueda poner en práctica. «Pásenme sus remedios, porque miren, yo me estoy poniendo crema deportiva, me puse una pomada colombiana que es de hoja de coca y la del tigre La artista de 51 años compartió otro video desde la oficina de su médico, donde espera someterse a una resonancia magnética que arroje luz sobre la causa de su inmovilidad.

En busca de respuestas médicas tras lesión La posibilidad de un disco lastimado en la espalda ha llevado a Manterola a tomar medidas inmediatas para abordar su condición y recibir el tratamiento adecuado. «Aquí estoy en el doctor para que vengan a revisarme, no me puedo ni sentar, entonces esperaré con calma a ver que me dicen», compartió Manterola. Posteriormente compartió en sus historias unas fotografías de una radiografía, el medicamento que le recetaron y donde le colocaron lo que parece ser una férula. Hasta el momento, la también actriz no ha dado declaraciones de cómo se encuentra actualmente tras sufrir una lesión en su espalda baja.

Solidaridad como pilar importante Agradeciendo el apoyo de su esposo Forrest Kolb, padre de sus tres hijos, Patricia Manterola expresó públicamente su gratitud. «Gracias por estar a mi lado siempre, en las buenas y en las no tanto», escribió la cantante junto a un video de ambos. La solidaridad de su familia ha sido un pilar fundamental en estos momentos difíciles para la artista, quien ha visto afectada su rutina diaria. En conclusión, Patricia Manterola enfrenta un período de inmovilidad que ha suscitado inquietud entre sus seguidores. AQUÍ el video dedicado a su esposo.