Tras el impactante suceso, la víctima fue trasladada a un hospital local con lesiones que por fortuna no ponían en peligro su vida, mencionó las autoridades policiales, mientras que Patricia Castillo fue detenida y acusada de intento de asesinato, incendio provocado y conspiración.

Espantosa acción. Una mujer identificada como Patricia Castillo quedó grabada en video cuando prendió fuego a un hombre en un parque local, es decir, en pleno espacio público, informaron las autoridades policiales citadas por varios medios de comunicación, entre esos el New York Post , CBS News y Fox 13.

Una cámara de vigilancia captó la perturbadora escena

Las perturbadoras imágenes captadas por una cámara de vigilancia fueron difundidas por la policía, acotó el New York Post. Además, las autoridades indicaron que una segunda persona, identificado como Leonard Hawkins (43), también fue arrestado por presuntamente proporcionarle el líquido inflamable a Patricia Castillo. Sin embargo, no quedó claro de qué se le acusó a él.

La policía todavía no ha dicho si Patricia Castillo y la víctima, quien no fue identificada, se conocían o cuál fue el motivo para incendiarlo en el parque. Un portavoz del Departamento de Policía de Sanger apuntó al periódico New York Post el domingo que el incidente sigue bajo investigación.