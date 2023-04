La empresaria fue duramente criticada

Insultó a comunidades indígenas

Patricia se defiende

La diputada federal por Morena, y ex miembro del programa Shark Tank México, Patricia Armendáriz, está en medio de una nueva polémica, ahora por la difusión de un audio en el que discute con un líder indígena y lanza insultos en exigencia de un proyecto para la Selva Lacandona.

El audio comenzó a circular en redes sociales el pasado viernes 21 de abril. En la grabación, se escucha a Armendáriz molesta por las peticiones que le hace llegar la persona identificada como Chankin o "El Colocho". Los internautas no perdonaron sus palabras.

Patricia en graves problemas

En el audio se puede escuchar: "Síganle, síganle, ya no van a seguir mamando el gobierno. No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro", se le escucha decir a la legisladora.

En el mismo audio, la diputada reclama que es la tercera reunión que tiene con ese grupo de Chiapas sin que este le presente una propuesta. “Ya no quiero saber nada de ustedes. Para la próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan mejor, por favor, es la tercera reunión, es la tercera reunión que tengo con ustedes”, señala con voz elevada.