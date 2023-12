Pati Chapoy se viste de luto a días de Navidad

Quien fue una reconocida periodista quien ganó popularidad, por su destacado trabajo como titular de «Aquí nos tocó vivir» en Canal Once.

Debido a que no esperaban recibir tal golpe emocional en la víspera de las festividades navideñas. El anunció fue dado en sus redes sociales.

La conductora sumió a sus seguidores en la tristeza al confirmar la sensible muerte de una querida colega del mundo del espectáculo.

«Lamento el fallecimiento de mi querida Cristina Pacheco», escribió la conductora en redes sociales ante la sensible muerte de la periodista.

También escribió una columna de larga duración, “Mar de Historias”, en el periódico mexicano La Jornada, durante 34 años, según The Associated Press .

Su hija, Laura Emilia Pacheco, también confirmó el deceso, pero no precisó la causa. Pacheco estaba casada con el escritor mexicano José Emilio Pacheco, quien falleció en 2014.

Homenaje a Cristina Pacheco

«Cristina Pacheco, eres una grande del periodismo mexicano, inspiraste a muchas y me incluyo. Afortunadamente Aquí nos tocó vivir, contigo, en tu tiempo, con tu voz», dijo Adela Micha.

A Pacheco se lo veía con mayor frecuencia caminando por las calles de la Ciudad de México, realizando animadas entrevistas con artesanos, vendedores ambulantes, comerciantes, etc.

«En el Once agradecemos la vida de nuestra Cristina Pacheco, no nos despedimos porque sabemos que estaremos juntos siempre», dijo el canal Once.

«Gracias por las hermosas pláticas que siempre nos ofreciste, querida Cristina… vuela alto, gracias por tu trabajo y dedicación», fueron algunos comentarios en redes.