Pati Chapoy devastada anuncia la muerte de querido conductor a los 33 años

«Para mí fue horroroso»

Asimismo, la ahora conductora de noticias confesó cómo le habían dado la noticia de que Aguilera había muerto:

«Cuando se va acabar el programa, lanzan la música de Duelo de La Ley y ahí ya no me gustó, y luego el productor me dice ‘encontraron muerto a Enrique’, para mí fue horroroso».

Finalmente, Pati Chapoy fue cuestionada sobre la causa del fallecimiento del joven presentador y ella dijo: «Broncoaspiró, lamentablemente y vivía solo».

Cabe mencionar que la noticia de la muerte de Enrique Aguilera ha conmocionado a la audiencia de TV Azteca.