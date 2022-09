Trágica noticia en el mundo del espectáculo

Matan al rapero Pat Stay a puñaladas

“Descanse en paz una auténtica leyenda”

Una tragedia. En las primeras horas de hoy, el reconocido rapero Pat Stay (nacido en Dartmouth, Nueva Escocia, en Canadá, el 18 de febrero de 1986), fue asesinado a puñaladas en la ciudad de Halifax, de acuerdo con informes policiales, y aunque en un principio no se aseguró que fuera el artista quien había sido la víctima de este cruel ataque, fue su propio hermano quien confirmó su muerte.

Según reportó TMZ, el artista, a quien se le recuerda por canciones como Guilty by association, Fuck’em y Back to back, entre muchas otras, fue llevado al hospital todavía con vida, pero poco más tarde murió a causa de las heridas. Las autoridades respondieron a la llamada de auxilio poco después de la medianoche. Hasta el momento, no hay ningún detenido.

Descanse en paz, Pat Stay

Reconocido por su estilo libre durante las batallas de rap en vivo, Pat Stay era originario de una región que no se distingue precisamente por ser cuna de artistas que se dedican a esta fascinante disciplina. De inmediato que se dio a conocer la noticia de este artero asesinato, sus seguidores expresaron sus condolencias.

En diferentes ocasiones, el rapero fue duramente criticado por atacar a sus rivales ‘por debajo del cinturón’, y aunque se retiró de estas batallas en vivo, volvió tiempo después para seguir demostrando su superioridad. Durante su descanso, le ayudó a su esposa, Natt Stay, a escribir su álbum debut. Al artista, le sobrevive un hijo. Descanse en paz.