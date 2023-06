«La clase 101 que todos firmaron, la membresía dice claramente que el pasto tiene autoridad. Yo soy el pastor y tengo autoridad. No se me acerquen, los voy a acusar de robo. Tengo testigos», declaró el sujeto a gritos, mientras una mujer grababa los momentos de tensión que se estaban viviendo en la congregación religiosa. Archivado como: Pastor llama policía diezmo

Pastor llama policía diezmo: ¿Los acusó con la policía?

Al ver que la situación no se calmaba y los miembros de la iglesia estaban tornándose más agresivos, porque el pastor llamó a la policía porque no habían pagado su diezmo, la mujer y más personas que no se aprecian en el video, señalaron que debían marcharse y procedieron a explicarle al elemento de seguridad que no era justo.

«Váyanse todos, váyanse todos. Policía, entre por favor. No quiero hablar con ninguno de ustedes, no me interesa. Si están aquí es por todos nosotros. Policía, policía», fueron las declaraciones del pastor en medio de la discusión. «Vámonos todos, vámonos. Todos somos iglesia, vámonos. Muchas gracias, de corazón que Dios los bendiga», señaló una mujer en el video, finalizando el clip.