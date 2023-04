Pastor decidió matar de hambre a feligreses

Reportan la muerte de 4 personas

Alrededor de 15 personas resultaron afectados MUEREN FELIGRESES POR NO CONSUMIR ALIMENTOS. Reportan la detención de un pastor debido a que les dijo a los fieles de su iglesia que debían dejar de comer para poder acercarse a Dios. Ante los hechos, vecinos de la comunidad declararon a las autoridades lo que estaba ocurriendo y sus sospechas sobre la situación dentro de la iglesia. Tras darse a conocer los sucesos, se destacó que el pastor de la iglesia está bajo investigación debido a que se notificó que en el interior del sitio religioso había una fosa común. Al momento, se conoce que alrededor de 15 personas resultaron heridos debido a la falta de alimentos que llevaron por un par de semanas. PASTOR DE KENIA FUE APREHENDIDO La policía en la costa de Kenia encontró a 15 feligreses demacrados en la propiedad del pastor de una iglesia, y cuatro de las personas murieron después de que el grupo fue rescatado y llevado a un hospital, dijeron las autoridades, reveló la agencia The Associated Press. La investigación causó revuelo en el país debido a la muerte de los feligreses. El caso llamó la atención de las redes sociales, después de que se dio a conocer la magnitud de peligro que llevaron los feligreses debido a que deseaban poder obtener la posibilidad de “conocer” a Jesús. Pero, la situación no concluyó ahí debido a que los vecinos reportaron algo que se encontraba en el sitio y que relacionaba al pastor.

¿Qué pasó con el pastor? El pastor de la Iglesia Good News International, Paul Makenzi, se entregó el viernes a la policía en la localidad de Malindi, indicó la agencia AP. Por el momento, se conoce que el pastor tenía a los feligreses sin ningún tipo de comida y al momento de iniciar una investigación, señalaron que se encontraron más detalles sobre Makenzi. Makenzi fue arrestado y acusado el mes pasado por la muerte de dos niños cuyos padres eran miembros de su iglesia. Se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo fianza mientras continuaban los procedimientos en el caso, indicó The Associated Press. Sobre este caso no se divulgó más información al respecto.

Pastor deja morir feligreses: ¿Cómo ocurrió la detención? En torno al pastor que fue detenido, fue el portal de BBC que indicó que el paradero actual no se había dado a conocer. En relación con los hechos, se conoce que las víctimas que fueron ingresadas a un hospital, se encuentran en estado crítico. Las personas que murieron el viernes no han sido identificadas y sus cuerpos fueron llevados a una morgue en Malindi, indicó la agencia The Associated Press. Los residentes se habían quejado a las autoridades locales sobre el pastor, acusándolo de fomentar el creciente culto en la zona. Los cultos son comunes en Kenia, que tiene una sociedad mayoritariamente religiosa, indicó AP. Archivado como: Pastor deja morir feligreses

Pastor deja morir feligreses: ¿El pastor más macabro? La policía recibió información sobre una posible fosa común en la propiedad del pastor, pero las búsquedas iniciales no localizaron ninguna. Las investigaciones están en curso, según el jefe de policía del subcondado de Malindi, John Kemboi, informó la agencia The Associated Press. “Los encontramos en muy mal estado, otros se desmayaron camino al hospital”, señaló una fuente de seguridad le dijo al grupo Nation Media de Kenia, al igual se detalló que la policía comenzó su búsqueda de seguidores de la Iglesia Good News International, pero al momento no han reportado mayores quejas, indicó la BBC. Archivado como: Pastor deja morir feligreses

