Las semifinales quedaron definidas de la siguiente manera la selección de Argentina se enfrentará a Croacia, este duelo se jugará el próximo martes 13 de diciembre a las 2 pm hora del Este, 1 pm hora del Centro y 11 am hora del Pacífico . El miércoles 14 de diciembre Marruecos recibirá al actual campeón y máximo favorito Francia en el mismo horario.

Los croatas demostraron tener un gran corazón y supieron competirle a la Verdeamarela hasta llegar a la definición de penales, por su parte los marroquíes dieron a entender que no todo se trata de estrellas. Fueron los encargados de echar a CR7 de probablemente su último Mundial.

¿Serán bicampeones?

Francia busca convertirse en el primer país en defender con éxito su título de la Copa del Mundo desde que Brasil, liderado por Pelé, ganó torneos consecutivos en 1958 y 1962. Italia también ganó dos Copas del Mundo seguidas en 1934 y 1938. Los jugadores de Francia reaccionaron como si ya hubieran ganado la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que en realidad estaban celebrando era el penal fallado por Harry Kane.

El partido aún no había terminado, pero Francia ganaba 2-1 cuando Kane, el capitán de Inglaterra y su mejor jugador, se adelantó para lanzar un penal que igualaría el marcador en el minuto 84 del partido del sábado en el estadio Al Bayt. Envió su tiro alto por encima del travesaño y el campeón defensor Francia aguantó para ganar 2-1 por un lugar en las semifinales, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: Partidos semifinales Qatar