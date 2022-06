El certamen comienza en Aguascalientes cuando el Necaxa reciba al Toluca. Los partidos más atractivos son el Tigres vs Cruz Azul y América recibiendo al Atlas, flamante bicampeón del futbol mexicano. Las miradas estarán puestas en equipos grandes, pero no se descartan sorpresas como algunos que se han colado a la fiesta grande, pero conoce dónde ver los partidos de futbol de la Liga MX

Partidos futbol Liga MX: ¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER LOS JUEGOS?

El torneo comienza este viernes primero de julio con el Necaxa vs Toluca a las: 18:55 horas por el CANAL: Azteca 7. Después continuará con el Mazatlán vs Puebla a las : 21:00 horas en el CANAL: Azteca 7, ESPN y Star+. Pro para el sábado se podrá disfrutar del Chivas vs Juárez a las 17:00 horas por el CANAL: Afizzionados. Después Tigres vs Cruz Azul a las 19:05 horas por el CANAL: Canal 5 y TUDN y al final el América vs Atlas a las 21:05 horas, por el CANAL: Canal 5, TUDN, Afizzionados

Para el domingo 3 de julio se podrá ver el juego Pumas vs Xolos a las 12:00 horas por el CANAL: TUDN, Afizzionado, posteriormente el Atlético de San Luis vs León a las 17:00 horas por el CANAL: ESPN, Star+, seguido del de Santos vs Monterrey a las 19:05 horas por el CANAL: Azteca 7 y para cerrar la primera jornada el lunes 4 de julio el Pachuca vs Querétaro a las 21:00 horaspor el CANAL: FOX Sports. Archivado como: Partidos futbol Liga MX