Partidos para hoy 4 de diciembre de los Octavos de Final

Francia vs Polonia en duelo de arqueros y delanteros

Inglaterra vs Senegal un duelo parejo

Partidos 4 diciembre Qatar. Los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 han comenzado y ya tenemos el primer enfrentamiento de los cuartos de final, los cuales serán Países Bajos y Argentina. Ambas selecciones derrotaron a Estados Unidos y Australia respectivamente para estar más cerca de la gran final.

Este fin de semana el fútbol no para en la copa del mundo, ya que para este domingo 4 de diciembre las estancias finales continúan con dos encuentros espectaculares. Dos selecciones que son favoritas a levantar el título de la copa del mundo, Francia e Inglaterra se podrán enfrentar en la siguiente estancia si llegan a ganar sus juegos.

Partidos 4 diciembre Qatar: Francia vs Polonia

Es un gran día para los porteros con gran reputación cuando el campeón defensor Francia enfrenta a Polonia en los octavos de final de la Copa del Mundo el domingo. El juego podrás disfrutarlo a partir de las 10 am hora del Este, 9 am hora del Centro y 7 am hora del Pacífico.

Hugo Lloris empatará un récord de la selección nacional con Les Bleus cuatro años después de levantar el trofeo como capitán. El número opuesto, Wojciech Szczęsny, es un número 1 que salva los penaltis y bromea y parece estar disfrutando del torneo más que cualquier otro jugador.