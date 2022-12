Los últimos encuentros de la fase de grupos del Mundial en Qatar

Los Grupos H y G definen a sus calificados a los Octavos de Final

Cristiano Ronaldo busca evitar a Brasil

Partidos 2 diciembre Qatar. Los últimos juegos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 están por comenzar,en donde se darán a conocer a los últimos cuatro equipos restantes que calificarán a los Octavos de Final. Serían los Grupos H y G quienes sabrán este viernes 2 de diciembre quienes llegarán a la siguiente ronda.

En esta copa del mundo, se han dado a conocer varias sorpresas, ya que selecciones como México, Alemania y Bélgica, han quedado eliminados de esta justa mundialista sin siquiera haber avanzado a los Octavos de Final. De igual manera, equipos como Japón y Marruecos, selecciones no favoritas han brindado un gran espectáculo en este certamen.

Partidos 2 diciembre Qatar: Corea del Sur vs Portugal

Portugal necesita sacar un punto de su último partido del Grupo H contra Corea del Sur el viernes para asegurar el primer lugar. Tal sitial les permitiría evitar cruzarse contra Brasil en los octavos de final. Después de la victoria 2-0 ante Uruguay el lunes, Santos adelantó que no contemplaba darle descanso a muchos de sus titulares contra Corea del Sur. Cristiano quizás sea la excepción.

Corea del Sur precisa ganar y de un resultado que se ajuste a sus intereses en el Ghana-Uruguay, para así acompañar a Portugal dentro del grupo. Una victoria de Ghana, segunda en la llave con tres puntos — tres detrás de Portugal y dos por delante de Corea del Sur y Uruguay, dejaría fuera a los surcoreanos sin importar el resultado en el estadio Education City. El juego podrás disfrutarlo a partir de las 10 am hora del Este, 9 am hora del Centro y 7 am hora del Pacífico.