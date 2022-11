¿Cuándo podrá confirmarse?

Más de una semana después del día de las elecciones, los republicanos aseguraron el escaño 218 necesario para quitarle el control demócrata a la Cámara. Es posible que el alcance total de la mayoría del partido no esté claro durante varios días más, o semanas, ya que aún se están contando los votos en las carreras competitivas, indicó la agencia The Associated Press.

Pero están en camino de improvisar lo que podría ser la mayoría más estrecha del partido del siglo XXI, rivalizando con 2001, cuando los republicanos tenían solo una mayoría de nueve escaños, 221-212 con dos independientes, informó AP. Ahora, se considera la victoria para los republicanos un gran paso durante las elecciones intermedias.