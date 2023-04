De acuerdo con la información de The New York Post , un dragón animatrónico de 45 pies de altura se incendió y obligó a los asistentes al parque a huir de un espectáculo popular en Disneyland el pasado sábado 22 de abril por la noche. ARCHIVADO DE: Disneyland California incendio

¿Hubo un saldo?

Segpun reporta The Associated Press, no se han reportaron heridos en el suceso, de acuerdo con la infromación que dio a conocer el Departamento de Bomberos de Anaheim. La extensión de los daños no se conocía en un primer momento, indicó KABC.

La Isla de Tom Sawyer, que forma parte del parque Disneyland desde 1956, permite a los aficionados adentrarse en el mundo de uno de los principales personajes del libro de Mark Twain, indicó KABC. ARCHIVADO DE: Disneyland California incendio