Decidió ‘guardar silencio’

Paris Hilton contó como fue que vivió esos terribles momentos que la dejaron marcada. “Lloré mientras me sujetaban y dije: ‘¡No!’ Simplemente dijeron: ‘Cállate. Tranquilizarse. Deja de luchar o irás a Obs’”, escribió Hilton, y agregó: “Es importante hablar sobre estos momentos dolorosos para que pueda sanar y ayudar a poner fin a este abuso”, aseguró.

La nieta del hotelero Conrad Hilton, vivió según lo que mencionaba, muy malas experiencias dentro de ese lugar: “Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí durante unas 20 horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. … Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, estaba sola. Tenía miedo”, contó. Sin embargo, dijo que al salir de ahí, no dijo nada y guardó silencio hasta ahora. “Después de estar en esa escuela, no quería que nadie lo supiera, no quería avergonzarme de que estaba tan obsesionada con lucir perfecta por fuera”. Archivado como: Paris Hilton víctima de abuso