La lista completa de conquistas de Adolfo Ángel

No es un secreto que los más grandes éxitos de la agrupación musical son de su autoría, ¿pero a quién se los habrá dedicado?

Por desgracia, la relación no duró más de año y medio, ya que el músico le habría sido infiel con la actriz Chantal Andere.

«Yo te puedo decir que lo voy a amar toda mi vida de una manera muy especial, porque es un gran hombre. La verdad es que no tengo nada que esconder», expresó.

Chantal Andere le responde a Alessandra

Luego de que Alessandra Rosaldo contara que Adolfo Ángel le fue infiel con Chantal Andere, la actriz no tardó en responderle.

Aunque nunca mencionó el nombre de ninguno de los dos, dio a entender que se trataba de ellos.

«Ustedes saben que yo jamás me meto en chismes. No era yo, o sea, yo no anduve con él; nos conocíamos, pero no».

También, se ha dicho que Ninel Conde y el músico tuvieron un noviazgo, pero ni él ni ella han confirmado este rumor.