De acuerdo con los medios de comunicación, uno de los supuestos motivos por el cual se dió el despido de Rodner fue su elevado sueldo, además de que supuestamente no tiene relación con los resultados en rating. Otro motivo es que el público no lo estaría apoyando como pensaron que sucedería cuando lo contrataron. Archivado como: Pareja Rodner Figueroa rompe el silencio

No se ha dado a conocer la verdadera razón por el cual el venezolano había sido despedido, sin embargo, anteriormente se había especulado su salida del show, debido a la renovación de la cadena. En esta ocasión el fashionista y periodista era uno con los que no contarían en esta nueva etapa.

Pareja Rodner Figueroa rompe el silencio: ¿Cuál fue la reacción de su novio al enterarse de la noticia?

Luego de que los ejecutivos hablaran seriamente con Rodner Figueroa sobre su salida de la cadena televisiva, el conductor venezolano corrió a contarle la noticia su novio, Ernesto Mathies, indicó la revista People en Español. Mediante el live transmitido por el presentador, el contó como fue que le dio la noticia a su novio: “Mira, no te pongas nervioso y no te vayas a alterar…’ porque él se pone muy nervioso cuando las cosas son conmigo…”, dijo.

Ernesto contó que su reacción fue “Cuando me lo dijiste me partió el alma”, a lo que Rodner lo tranquilizó: ‘Gordo, estoy bien, prepárate. Él pensaba que me iba a afectar más a mí que a él”, Rodner me dice: ‘Sabes qué gordo, estoy feliz, ahorita me dedico a lo mío’. Ya cuando lo puso de esa manera dije ‘la verdad que sí’. Y te lo juro que admiro ver lo positivo que te manda la vida”, explicaron los dos. Archivado como: Pareja Rodner Figueroa rompe el silencio