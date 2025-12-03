Pareja de hispanos fueron a trabajar pero al detenerse en una gasolinera a tomar café, el ICE llegó y los detuvo
Publicado el 12/02/2025 a las 19:29
- Detención ocurrió en gasolinera
- Niño quedó con su tía
- Familia solicita ayuda legal
Una pareja de hispanos que se dirigía a su jornada laboral fue detenida por agentes de ICE luego de hacer una breve parada en una gasolinera para tomar café, según relató su familia en una campaña de GoFundMe creada para solicitar apoyo de la comunidad.
La hermana de la mujer detenida, Danilett Calles, explicó en la campaña que viajó desde España el 13 de noviembre para sorprender a sus familiares en Estados Unidos, a quienes no veía desde hacía tres años.
El 15 de noviembre, la pareja salió temprano para trabajar en Amazon.
Pareja hispana detenida durante una parada casual
Pasadas las 6 de la mañana, se detuvieron en una gasolinera a tomar café. Fue en ese momento cuando agentes de inmigración llegaron y los detuvieron.
Según el relato, ambos fueron procesados y separados en distintas secciones.
TE PUEDE INTERESAR: Trabajador hispano tenia 27 años viviendo en EE. UU. y fue detenido mientras estaba en su negocio de pollos
La hermana intentó informar en varias oportunidades que tenían un niño de 4 años en casa.
De acuerdo con el mensaje compartido en GoFundMe, la respuesta que recibió fue: “Ya lo resolverás”.
Niño quedó bajo el cuidado de su tía
Esa misma mañana, Danilett recuerda que se despertó a las 5 am y vio un mensaje enviado por su hermana.
El texto decía que se acostara junto al niño para que durmiera un poco más, pues normalmente lo llevaban temprano cuando salían a trabajar.
A las 10 de la mañana, al no tener noticias de la pareja, recibió una llamada del hermano de su cuñado.
Él le informó que habían sido detenidos y le pidió dirigirse a Crosspoint para recoger las llaves del carro y el teléfono de su hermana.
Desde entonces, el menor quedó bajo su cuidado.
Danilett explicó que lograron comunicarse con los detenidos y tranquilizarlos un poco pese a la situación.
La familia empezó inmediatamente a buscar apoyo legal para comprender los pasos a seguir.
Solicitud de ayuda para cubrir los gastos legales
En el mensaje compartido en la campaña, Danilett detalló que conversaron con un abogado migratorio.
Según explicó, el abogado les indicó que la pareja sería candidata a salir bajo fianza.
Por esta razón se creó el GoFundMe, con el objetivo de reunir fondos para los honorarios legales necesarios.
La mujer también señaló que vive en España y que el niño permanece a su cargo temporalmente.
Por ello pidió apoyo para agilizar los procesos y lograr que la pareja sea liberada antes de su regreso.
La campaña subraya que la prioridad de la familia es reunirlos nuevamente y garantizar que el menor pueda reencontrarse con sus padres lo antes posible.