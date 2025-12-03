Pareja de hispanos fueron a trabajar pero al detenerse en una gasolinera a tomar café, el ICE llegó y los detuvo

Detención ocurrió en gasolinera

Niño quedó con su tía

Familia solicita ayuda legal

Una pareja de hispanos que se dirigía a su jornada laboral fue detenida por agentes de ICE luego de hacer una breve parada en una gasolinera para tomar café, según relató su familia en una campaña de GoFundMe creada para solicitar apoyo de la comunidad.

La hermana de la mujer detenida, Danilett Calles, explicó en la campaña que viajó desde España el 13 de noviembre para sorprender a sus familiares en Estados Unidos, a quienes no veía desde hacía tres años.

El 15 de noviembre, la pareja salió temprano para trabajar en Amazon.

Pareja hispana detenida durante una parada casual

Pasadas las 6 de la mañana, se detuvieron en una gasolinera a tomar café. Fue en ese momento cuando agentes de inmigración llegaron y los detuvieron.

Según el relato, ambos fueron procesados y separados en distintas secciones.

La hermana intentó informar en varias oportunidades que tenían un niño de 4 años en casa.

De acuerdo con el mensaje compartido en GoFundMe, la respuesta que recibió fue: “Ya lo resolverás”.