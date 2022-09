Pareja Fernando del Solar. El pasado 30 de junio fue que se dio a conocer el sensible fallecimiento del conductor mexicano, de origen argentino, Fernando del Solar, quien hace algunos años fue diagnosticado con cáncer de pulmón dejando un gran vacío en todas las personas que lo rodean y aman, así como en las redes sociales.

Después de eso fue que el tema de Anna Ferro cobró voz luego de que le preguntaran por ella, “A ella ni me la menciones, estamos muy decepcionados de ella; habla mucho de espiritualidad, pero la verdad es que está enseñando el cobre, e incluso lo hizo antes de que Fer partiera”, aseguró la fuente cercana.

Luego de eso compartió que cuando Fernando abandonó Televisa Anna Ferro se molestó al ver que los ingresos habían disminuido y su comportamiento cambió totalmente e incluso se destapó una infidelidad, “Esa relación se fue destruyendo; incluso, por lo que una amiga de ella cuenta, eso no me consta, Anna supuestamente le fue infiel a Fer, él ya estaba muy desgastado, sin embargo, ella lo cuidaba porque sabía que al final obtendría beneficios”.

Aseguran que la pareja de Fernando del Solar ya vació el departamento y vendió todas las cosas

Lo que pasó después está de no creerse, pues todos vimos a una Ana Ferro destrozada, pero según a las declaraciones del amigo de Fernando solo se trató de apariencias, “Le llamé dos veces, pero nunca contestó; sin embargo, unos vecinos suyos nos dijeron que ya vació el departamento y vendió todas las cosas. Es ambiciosa y podría decir más cosas sobre ella, pero por ahora prefiero no decirlas, porque no es el momento”.

“Pues si hay dinero, ella ya lo tiene, porque tiene el poder de sus cuentas. El testamento se abrirá en unos días, Anna está segura de que Fer le dejó todo, pero que yo recuerde, él nunca comentó que cambiaría el testamento y, hasta donde sé, todo era para sus hijos. (Anna Ferro) Lo negará; sin embargo, espero que devuelva lo que no es suyo”, finalizó el testimonio del amigo del querido presentador argentino. Archivado como: Pareja Fernando del Solar.