Pareja en Arkansas arrestada por años de abuso brutal a una adolescente

Además, la menor era obligada a dormir en una bañera, sin almohadas ni cobijas, como forma de castigo y humillación.

Los fiscales del condado de Benton acusaron a Daniel Caler de violación, agresión sexual, amenazas terroristas y permitir el abuso de un menor.

También se le imputa haber puesto en peligro el bienestar de la víctima durante un periodo prolongado de tiempo.

Por su parte, Annie Caler enfrenta cargos por agresión, amenazas terroristas, negligencia infantil y por introducir sustancias ilícitas en otra persona.

The victim told investigators that Daniel raped her multiple times across four different locations over three years. https://t.co/dOqfrez3Hd

