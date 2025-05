5 Trucos infalibles para calmar las discusiones de pareja

1. Pausa estratégica: tómense un respiro

Si la charla sube de tono, lo mejor que pueden hacer es detenerse y respirar. No se trata de huir, sino de bajar las revoluciones.

Pueden estar juntos en silencio, tomarse de la mano o simplemente respirar profundo. Eviten palabras hirientes, que luego solo traen arrepentimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Trump firma orden ejecutiva para crear programa de autodeportación voluntaria

2. Exprésate sin atacar

La clave está en la comunicación asertiva: habla con claridad, sin levantar la voz ni atacar, para no caer en discusiones.

Di lo que sientes, no lo que “el otro hizo mal”. En vez de “nunca me escuchas”, prueba con “me siento ignorado cuando no me prestas atención”.