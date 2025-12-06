Pareja de ancianos desaparecida es encontrada sin vida en remoto rancho de Nuevo México
Publicado el 12/06/2025 a las 17:00
- Pareja anciana desaparece
- Hallados muertos en rancho
- Investigación sigue abierta
Segun informa people en español, Una pareja de ancianos de más de 80 años fue encontrada muerta en una zona rural de Nuevo México tras desaparecer al regresar de una celebración familiar de Acción de Gracias en Texas.
Linda y Gary Lightfoot nunca llegaron a su hogar en Lubbock después de visitar a familiares en Panhandle, lo que generó una intensa búsqueda que mantuvo en alerta a autoridades y seres queridos.
La familia notó su ausencia al no recibir noticias tras el viaje, ya que la pareja solía comunicarse con regularidad y no tenía antecedentes de extravíos.
Aunque se sospecha que pudieron haberse desorientado en el trayecto, los detalles exactos continúan bajo investigación.
Hallazgo del vehículo y localización del lugar
Los Lightfoot fueron reportados como desaparecidos cuando no regresaron a su destino.
Cinco días después, sus cuerpos fueron hallados en un área remota del condado de Quay, Nuevo México, según confirmaron las oficinas de los sheriff de Carson y Quay.
La noticia causó profunda tristeza entre familiares que mantenían la esperanza de encontrarlos con vida pese a las condiciones del clima.
Barbara Scheller, pariente de la pareja, señaló que aún no existen más detalles aparte de lo compartido oficialmente por las autoridades.
Investigación inicial y escena del hallazgo
Según la Oficina del Sheriff del Condado de Quay, el hallazgo ocurrió luego de que un residente reportara haber visto un vehículo sospechoso en un rancho remoto.
Los agentes acudieron al lugar ubicado al oeste de Tucumcari y encontraron el automóvil inoperable junto a una línea de árboles.
El vehículo, perteneciente a Linda y Gary, estaba detenido al final de un pastizal, lo que sugiere que se desviaron del camino o quedaron varados sin poder pedir ayuda.
Trágicamente, la pareja fue encontrada sin vida en la misma zona.
Recuerdos familiares y legado comunitario
La Oficina del Sheriff confirmó que la investigación sigue abierta mientras se analizan las circunstancias de la muerte.
Las autoridades no han descartado ninguna posibilidad mientras esperan más información para esclarecer lo ocurrido.
Scheller compartió una declaración describiendo a los Lightfoot como personas genuinas, amables y profundamente dedicadas a la familia.
Destacó que su legado se refleja en el amor y la devoción que dejaron en quienes los conocieron.
Trayectorias laborales y vínculos comunitarios
Gary, veterano militar, trabajó para la Oficina del Sheriff del Condado de Lamb y posteriormente como jefe de Policía de Littlefield entre 1993 y 2003.
También era conocido por su habilidad en la carpintería, oficio en el que elaboraba piezas que compartía con seres queridos.
Linda, por su parte, trabajó en una compañía de petróleo y gas en Abilene y más tarde en el sector bancario.
Le encantaba obsequiar tarjetas y pequeños detalles en festividades y celebraciones importantes.