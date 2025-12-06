Pareja de ancianos desaparecida es encontrada sin vida en remoto rancho de Nuevo México

Pareja anciana desaparece

Hallados muertos en rancho

Investigación sigue abierta

Segun informa people en español, Una pareja de ancianos de más de 80 años fue encontrada muerta en una zona rural de Nuevo México tras desaparecer al regresar de una celebración familiar de Acción de Gracias en Texas.

Linda y Gary Lightfoot nunca llegaron a su hogar en Lubbock después de visitar a familiares en Panhandle, lo que generó una intensa búsqueda que mantuvo en alerta a autoridades y seres queridos.

La familia notó su ausencia al no recibir noticias tras el viaje, ya que la pareja solía comunicarse con regularidad y no tenía antecedentes de extravíos.

Aunque se sospecha que pudieron haberse desorientado en el trayecto, los detalles exactos continúan bajo investigación.

Hallazgo del vehículo y localización del lugar

Los Lightfoot fueron reportados como desaparecidos cuando no regresaron a su destino.

Cinco días después, sus cuerpos fueron hallados en un área remota del condado de Quay, Nuevo México, según confirmaron las oficinas de los sheriff de Carson y Quay.

La noticia causó profunda tristeza entre familiares que mantenían la esperanza de encontrarlos con vida pese a las condiciones del clima.

Barbara Scheller, pariente de la pareja, señaló que aún no existen más detalles aparte de lo compartido oficialmente por las autoridades.