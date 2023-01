Las emotivas palabras de Paquita la del Barrio hacía la colombiana

“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir… que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes. Yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí con mucho gusto ya sabes, estamos a la orden, te mando un abrazote Dios te bendiga”, señaló Paquita la del Barrio.

Posteriormente la intérprete de ‘Rata de dos patas’ mostró su total apoyo a Shakira, “Como te decía yo tengo para toda clase de problemas, yo no sé a que vine a este mundo, yo creo que a eso vine porque me llueven los títulos de canciones dolidas. Nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas como te dije, tienes por quién vivir igual que yo. Lo que nos mantiene parados es la familia, los hijos. “. Archivado como: Paquita manda mensaje Shakira.