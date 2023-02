La artista tenía agendada una presentación este domingo 12 de febrero en la ciudad de México, sin embargo, debido a que presentó fuertes dolores, tuvo que ser trasladada a un hospital, donde permanece para recuperarse, por lo que, hasta el momento, no se sabe cuánto estará en la clínica para lograrlo.

Paquita Barrio hospitalizada: ¿QUÉ LE SUCEDIÓ?

A decir de su representante: “Estamos muy conmocionados con este noticia”, dijo Francisco Torres. Y continuó: “El miércoles empezó con un dolor de ciática”. Agregó que le administraron morfina para mejorar, pero esto no sucedió. “Le explicamos al doctor y dijo ‘hay que hacerle una resonancia magnética, que nunca le han podido hacer, para sacar estos puntos…”

Y entonces explicó: “Pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y con eso en dos días está bien. La fue a ver el doctor y me dijo ‘no hay que hacer nada, sólo esperar a que se le pase el efecto, en algunos pacientes, aunque bien paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días’. Está durmiendo, esa consciente, pero somnolienta. Hasta este momento la señora sigue es un estado delicado porque no puede despertar”. Archivado como: Paquita Barrio hospitalizada