Tras el lanzamiento de la colaboración entre Shakira y BZRP las reacciones no se han hecho esperar

Piqué reaccionó portando las marcas mencionadas en la canción

Padre de Piqué se burla de la canción de Shakira

Tras el lanzamiento de la colaboración ‘Music Sessions #53’ de BZRP y la colombiana el pasado miércoles, la canción no ha dejado de dar de que hablar. Y es que Shakira ha sido acusada de plagio, la han hecho memes, incluso Piqué ha respondido y ahora hasta el padre del ex futbolista se ha burlado.

La canción cuenta con más de 100 millones de reproducciones tan solo en la plataforma de YouTube, la canción fue capaz de quitarle el trono a ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee. La canción logró conseguir más de 50 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas convirtiéndola en el video latino más exitoso de la plataforma.

La canción de Shakira ha provocado las reacciones de su ex

Mientras la cantante colombiana experimentaba con la música buscando un desahogo por la pública y polémica separación con su ex, no se imaginaba que pudiera convertirse en un éxito instantáneo. Lo que ella explicó que fue una catarsis para ella pronto se convirtió en el debut más grande de la música en español de la plataforma Spotify.

Al mismo tiempo que le generaba un éxito musical, los memes, Tik Toks y las criticas no se hicieron esperar, inundando rápidamente la red. Sin embargo, el mismo éxito ha generado la reacción de su ex pareja Gerard Piqué quien no ha dudado en ‘responder’ a Shakira en más de una ocasión.