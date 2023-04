Una de las parejas que siguen causando misterio en el mundo del espectáculo es Shakira y Piqué. Tanto la cantante, como el futbolista, no parar de dar de que hablar y esto se debe a su polémica separación por causa de una supuesta infidelidad por parte del deportista. Por ello, cuando se anunció que Shakira estaba pisando suelo norteamericano junto con sus hijos para vivir, los rumores se dispararon.

Medios españoles, reportaron que los padres de Piqué buscaban que Shakira se fuera del país e inclusive, detallaron qué estrategia utilizaron para que la colombiana dejara el país. No obstante, los rumores de la mudanza acelerada crecieron cuando Piqué dio fuertes declaraciones en contra de la intérprete de ‘Antología’ y ella no dudó en responder.

“En el 2012, Gerard Piqué y Shakira compraron la mansión a nombre de una sociedad, pero actualmente la propiedad solo pertenece a Gerard Piqué y a su padre. El padre de Piqué ha desahuciado a Shakira comunicándole que debía abandonar la casa antes del 1 de abril. Sabiendo el delicado estado de salud de los padres de Shakira, no le importó lo más mínimo y así se lo hizo saber mediante una carta”, reveló Martin.

Papá Piqué corrió Shakira: ¿No era dueña del hogar?

Desde el año pasado se conoció que la cantante deseaba mudarse de España, pero la salud de su padre fue el motivo por el cual no lo hizo. Por ello, sorprendió conoce que Joan Piqué Rovira le pidió a la cantante que se marchara de su casa y si no lo hacía, ella debía pagar una millonaria indemnización si no dejaba la casa antes del 1 de abril, informó TVNotas.

Mediante el paparazzi, Joan Martin, se revelaron las escrituras del hogar donde habitó Shakira y dieron a conocer que ya no aparecía como propietaria la intérprete de ‘Gitana’. En dicho documento, se observó que el cambio de sociedad ahora está a nombre del padre de Piqué. Por ello, se sospechó que “el señor amenazó” a la cantante para que se marchara del hogar. Archivado como: Papá Piqué corrió Shakira