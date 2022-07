Junto con tu pareja, establece los objetivos de la lactancia materna; para que papá pueda participar, es necesario que ambos estén en la misma sintonía y establezcan un plan de acción, identificando los horarios de alimentación, el tiempo que has planeado dar lactancia materna y todo lo que necesitas para llevar esta importante tarea a cabo.

La lactancia materna es un periodo en el que madre e hijo crean un vínculo especial; este no solo es físico, sino también emocional y mental, y aunque parezca que papá puede quedar exento de este beneficio, esto no tiene por qué ser así, ya que él también se ve beneficiado al participar activamente en la lactancia.

2. Invítale a leer más acerca de la lactancia

Para algunos papás, participar en la lactancia resulta complicado, no porque no deseen ser parte de este proceso, sino porque aún no saben cómo hacerlo. Antes del parto, asiste junto con tu pareja a clases de lactancia, pues así conocerá más de cerca el proceso y todas las necesidades que tendrás al alimentar a tu bebé.

Recomiéndale libros, artículos científicos e incluso blogs especializados, ya que estos le abrirán un nuevo panorama para anticiparse a tus necesidades y a las del bebé durante el tiempo que dure la lactancia ¡Recuerda que el conocimiento es poder!