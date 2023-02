El amor de padre no conoce los límites y una muestra de ello fue un video que se hizo viral en el que se aprecia como un señor interrumpe sin titubeos la boda del hombre que sería su yerno, pues luego de haberse comprometido con otra joven, el sujeto estaba contrayendo matrimonio con otra mujer. Archivado como: Papá hispano interrumpe boda.

Dichas plataformas son empleadas para compartir contenido tanto creativo, educativo, gracioso y también situaciones un tato comprometedoras, pero gracias al uso de las mismas un tipo quedó en evidencia luego de que su suegro lo encontrara ‘con las manos en la masa’ con alguien que no era su hija.

Papá hispano interrumpe boda. Dentro de las redes sociales podemos encontrar infinidades de cosa y contenidos de todo tipo, e incluso a través de ellas diversas problemáticas entre parejas que no precisamente están dentro del medio del espectáculo, salen a la luz; ya sea por infidelidad o descubrimientos jamás imaginados.

El sujeto se había comprometido con la hija del hombre hispano

Mientras los novios estaban por unir sus vidas ‘hasta que la muerte los separe’, el suegro del joven se adelantó para cumplir con el impedimento de dicha celebración religiosa, “Me van a perdonar, pero aquí no hay boda… semejante hijo de pu… te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes”, manifestó molesto el hombre hispano.

“¿Qué me vas a decir que no ahora?, me fuiste a pedir su mano, de trabajar vengo yo. Te mereces morir”, añadió a sus palabras el papá de la joven que se había comprometido con el hombre que estaba contrayendo matrimonio con otra mujer. Aseguró que su hija en cualquier momento llegaría para que le diera una explicación de su infidelidad. Archivado como: Papá hispano interrumpe boda.