Francisco les dijo que al vivir en el corazón de la Iglesia católica, “podríamos caer en la tentación de pensar que estamos seguros, que somos mejores, que ya no nos tenemos que convertir”. Sin embargo, los residentes en el Vaticano corren más peligro porque están cercados por “ demonios educados “, que “entran con educación, sin que uno se dé cuenta”, dijo el papa a los religiosos en el Salón de las Bendiciones del Palacio Apostólico.

Según la Agencia The Associated Press , el papa aprovechó su mensaje anual de Navidad a la curia romana para volver a advertir a los cardenales, obispos y sacerdotes que trabajan en la Santa Sede que en ningún caso están más allá de todo reproche, y que de hecho son vulnerables a la maldad.

El Sumo Pontífice fue contundente con sus declaraciones

Este año tuvo un tono similar, y el papa Francisco retomó sus críticas a formas de abuso que los religiosos utilizan incluso entre ellos. “No existe sólo la violencia de las armas, existe la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia del abuso de poder, la violencia escondida de las habladurías”, dijo el pontífice en una posible referencia a un nuevo caso de abuso de autoridad que ha remecido su orden jesuita.

“No aprovechen su posición y papel para mortificar al otro“. El papa también pareció dirigirse de forma más general a tradicionalistas y ultraconservadores, que se han convertido en sus mayores críticos. Francisco criticó su forma de vivir la fe e insistió en que ser católico no significa seguir una serie de normas inamovibles, sino un “itinerario de comprensión del mensaje de Cristo (que) no tiene fin y continuamente nos desafía”.