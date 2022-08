Papá doble Baby Shower. En las redes sociales se ha haciendo viral la historia de hombre guatemalteco que celebró su doble Baby Shower, sin embargo este sorprendio, ya que fue doble no porque los bebés sean gemelos, si no porque son dos pequeños de distinta mamá. Y al parecer ellas parecen aceptar la infidelidad .

Papá doble Baby Shower: Tiene dos esposas

En palabras del futuro padre, la relación poliamorosa está por cumplir 6 años, por lo que no fue raro que la familia creciera después de este lapso de tiempo. No obstante, los embarazos de Nancy y Paola no se planificaron, por lo que la noticia les tomo por sorpresa.

“Nos tocó un doble embarazo, no se planificó, Nancy tiene ocho meses y Paola tiene cinco meses entonces decidimos hacer algo bonito verdad, algo que quedara registrado”, contó Jesús Castañeda en entrevista para un medio local. Archivado como: Papá doble Baby Shower