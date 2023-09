¿Papá de Piqué demandará a Shakira por desearle la muerte en canción?

Aseguran que el papá de Piqué demandará a Shakira

La colombiana haría alusión a él en nueva canción

¿El papá querrá demandarla?

Shakira estrenó su nuevo sencillo ‘El Jefe’ en colaboración con el grupo de música regional mexicano Fuerza Regida,.

Lanzando una letra explosiva que aparentemente dispara un dardo contra su exsuegro, Joan Piqué, quien es el padre del exfutbolista Gerard Piqué.

La frase que escogió la colombiana para incluirla en esta nueva colaboración causó mucha controversia entre las redes sociales.

Tras la polémica en torno a la letra de la canción ‘El Jefe’, la familia de Piqué podría tomar acciones legales contra la cantante colombiana.

¿Qué dice la canción?

«Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura», canta Shakira.

En un momento del tema publicado el pasado miércoles 20 de septiembre. Para algunos se trata de un duro mensaje para el señor.

De quien aparentemente lamenta que siga con vida y supuestamente causando problemas con Shakira.

Shakira no ha salido a desmentir ni confirmar si se trató de una indirecta a su exsuegro.