Como bien lo sabemos, dentro de las redes sociales podemos encontrar contenido de todo tipo, inclusive dentro de dichas plataformas fue que el tema de Debanhi se hizo mucho más fuerte debido a los hashtag que eran utilizados para no olvidar el lamentable hecho de la jovencita mexicana.

Sin duda alguna el padre de Debanhi Escobar ha hecho hasta lo imposible para dar con la verdad tras la desaparición y muerte de su hija, pero ahora lo ha llevado a un nivel mucho más allá. No bastó tener varios recuerdos de la jovencita quien en ese entonces tenía tan solo 18 años, pues don Mario ha decidido llevarla en su piel.

"Hay dolores peores que este (refiriéndose al tatuaje), aguantando por Debanhi por mi hija, la llevaré siempre en mi corazón", mencionó el papá de la jovencita mientras le realizaban su tatuaje. "Muy agradecido, la verdad muy profesionales, nunca había pensado yo en hacerme un tatuaje pero ahora en honor a mi hija me lo estoy haciendo".

Así fue el resultado final del tatuaje que el papá de la jovencita mexicana se hizo

“La verdad dolió poquito, no dolió mucho yo pensé que iba a doler más pero me aguanté porque se lo hago con mucho cariño, mucho aprecio a mi hija que ya son 6 meses de su desaparición y bueno próximamente serían 6 meses de que la encontramos (sin vida), en honor a ella para tenerla tatuada en el brazo porque siempre la he tenido en el corazón”, argumentó el papá de Debanhi Escobar mientras mostraba su tatuaje.

"Mi esposa y yo decidimos entre los dos, no fue cosa de uno hacerme este tatuaje y la verdad bien agradecido, fue un día largo la verdad casi 9 horas, llegamos aquí a la 1 de la tarde y ya son las 10 de la noche, aguanté porque yo sé que mi hija lo hubiese querido así", concluye el video de Mario Escobar.