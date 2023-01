La escuchamos lanzar un potente mensaje al retirado jugador del Barcelona a través del tema ‘Monotonía’ donde el videoclip también dio mucho de que hablar. Pero tal parece que eso no le bastó a la colombiana y decidió arremeter nuevamente en contra de Piqué en el ‘Season #53’ en colaboración con Bizarrap.

Asegura que su hija “se encuentra muy bien” ante la polémica

El padre de Clara Chía habría hablado con un miembro del programa llamado ‘Sálvame’, mismo que se transmite por la cadena de Telecinco para compartir el estado de ánimo de su hija. Es importante señalar que su reacción no se dio a conocer en primera persona, sino que la periodista Mayte Ametlla, señaló que tuvo contacto con el señor a quién le preguntó sobre la nueva canción de Shakira.

“El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía. Bueno, es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha la clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares. Respecto a su hija sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien”, señaló la periodista según el medio de Ok Diario. Archivado como: Papá Clara Chía reacciona.