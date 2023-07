Paola Suárez anunció que le intentaron pagar para apoyar a Raquel Bigorra

Aclaró la situación después de recibir amenazas por parte de los fans de la cubana

La ‘perdida’ declaró que Kimberly y Evelyn si aceptaron la propuesta ¡NO ACEPTÓ ‘SOBORNOS’! En medio de la tensión por la eliminación en La Casa De Los Famosos México, salió a la luz que hay personas que están pagando para que la gente apoye a Raquel Bigorra y la queja se dio a conocer por una de las ‘perdidas’, Paola Suárez. La amiga de Wendy Guevara, aclaró que recibió amenazas en su contra por fans de la cubana y también un intento de soborno. Suárez, señaló que recibió una propuesta económica para que en sus historias compartiera su apoyo por la presentadora cubana, a lo que se negó. En las últimas semanas, tanto Paola Suárez, como Kimberly La Más Preciosa, se mantienen atentas a la clasificación de su mejor amiga, Wendy Guevara, quien se posicionó como la favorita del programa. PAOLA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, rompió el silencio tras recibir amenazas por parte de la audiencia ante la posibilidad de haber recibido dinero para apoyar a Raquel Bigorra. De acuerdo con las declaraciones, Suárez señaló que la única persona que le importa del reality es su amiga Wendy Guevara y que tiene las pruebas para demostrar que ella no le ‘falló’. «A mí nadie me ha pagado para decir nada, nada más para callarles el hocico. A mí nadie me va a hacer quedar mal a mí. Yo en ningún momento dije que salváramos… a mí me vale ri..ta el reality, a mi mientras Wendy está bien, todo está bien, a mí la que me importa es Wendy. Mientras Wendy esté bien, todo está bien», señaló Paola Suárez en el reciente video.

¿Por qué comenzó el problema? De acuerdo con las declaraciones, Paola detalló que comenzó a tener problemas en redes sociales debido a que hizo comentarios sobre Sergio Mayer y que debían sacarlo para demostrar que la lista que se filtró no era real. La perdida, señaló que ella nunca se ‘vendió’ con nadie y por ende, contó como la contactaron para obtener una mención para Raquel Bigorra. «Mi error fue decir que sacáramos a Sergio, para que no se cumpla lo de la lista. Les voy a enseñar que yo no me compro, yo no me compro ni por tres, ni por cuatro pesos. El día de ayer me contactó un muchacho y me dijo que estaba bien interesado en hablar conmigo. Él me dijo que necesitaba hablar conmigo, me dijo que quería hacer un proyecto con Wendy, con Kimberly y conmigo», declaró.

Paola Suárez Raquel Bigorra: ¿Querían comprarle el apoyo? Ella, detalló que la persona le dijo que deseaba poder hacer un proyecto con Wendy, Kimberly y con ella, por lo que tenía que contactarla de inmediato, aunque ella le frenó el intento diciéndole que se comunicara con su manager. Paola, señaló que en esos momentos no podía hablar con él, pero cuando logró hacerlo le mencionó que debía apoyar a Raquel Bigorra. «Le dije que si tenía muchas ganas de hablar se comunicara con mi manager, le paso su contacto y su Instagram. Le dije: 'Si te urge hablar, habla con él'. Él me dijo que me necesitaba para apoyarlo con unas historias. Él dijo: 'Ocupo que me hagas unas historias apoyando a Bigorra'. La verdad yo no sé quién me habla, la verdad yo no los conozco», indicó Paola en el video.

Paola Suárez Raquel Bigorra: «Te paso para un refresquito» Paola Suárez declaró que cuando le mencionó a Bigorra no sabía de quién hablaba, por lo que el sujeto le envió la fotografía de la cubana, señalando que le pasaba «para un refresquito», a lo cual se negó. La amiga de Wendy Guevara, declaró que si a alguien apoyaba lo haría de corazón, no porque le pagaran. Pero la bomba 'explotó', cuando la persona le confesó que dos de sus amigas sí aceptaron y le envió pruebas de ello. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ «No porque estén en la casa, conozco sus apellidos, sus nombres. Yo le dije '¿Quién es Bigorra?'. Y yo le puse: «Ella es la que va a salir esta semana», así le dije. Y él me contesto que me pagaba para que la apoyara. Él me dijo: «Es que Kimberly y Evelyn, si aceptaron que les pagara». Yo nada más estoy haciendo este en vivo para callarles la boca», declaró Paola Suárez.

