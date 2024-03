Paola Buenrostro, la primera víctima de transfemicidio reconocida en México, por fin descansa en paz

«Esto es el cierre de un ciclo. Lo que sucedió me hizo cambiar toda mi vida. Hoy acompañar a mi hermana, haberla vuelto a ver, me fortalece, me siento tranquila con Dios, con la vida, con el universo».

Justicia por los transfeminicidios

«Hace ocho años la estaba enterrando y le prometí que no iba a descansar hasta ver cambios», dijo Kenya Cuevas.

No sé si lo he hecho, pero me siento tranquila porque me despierto cada día cumpliendo esa promesa», expresó.

Kenya lleva desde 2016 recogiendo cuerpos de compañeras trans fallecidas que no cuentan con nadie de su familia que las busque y que les dé una sepultura digna.

Todo empezó con el asesinato de Paola Buenrostro, quien ejerciendo el trabajo sexual se subió al auto de un hombre que, al darse cuenta de que era una mujer trans, le disparó con un arma calibre nueve milímetros, y Buenrostro murió al instante.