Panthers despiden a su jefe en turno.

Aseguran haber tenido una mala temporada en la NFL.

Matt Rhule ya no será parte de los Panthers.

Panthers despiden Matt Rhule. A un mes en que la temporada de la NFL comenzó, más detalles de los diversos juegos que se han realizado hasta la fecha han salido a la luz. Sin duda han sido tiempos de emoción y tensión tanto para los aficionados como para los diversos equipos que se han enfrentado, entre ellos la despedida de Matt Rhule.

Los Panthers de Carolina despidieron el lunes al entrenador Matt Rhule, el final de una magra etapa de tres temporadas con saldo negativo. Rhule, el primer estratega de la NFL despedido esta temporada, acumuló marca de 11-27 con Carolina, según lo informó la agencia de AP.

Según a lo que recientemente dio a conocer la agencia de noticias The Associated Press, los Panthers se desplomaron a una foja de 1-4 tras sucumbir el domingo 37-15 como locales ante San Francisco. Los aficionados de los 49ers poblaron las gradas del estadio Bank of America.

Steve Wilks, coordinador del juego defensivo aéreo y la formación secundaria, será el entrenador interino durante el resto de la campaña. Wilks, de 53 años, se desempeñó una temporada como entrenador en jefe de Arizona en 2018, teniendo marca de 3-13.