Muchas personas se ‘escandalizaron’ por la pose del peleador mexicano pero el de Jalisco no respondió ningún mensaje, pues está en Italia gozando la vida con su esposa Fernanda Gómez, como también lo publicó el sitio de entretenimiento TMZ con fotos exclusivas donde se ve a la pareja en bañador disfrutando de las playas de Italia.

No necesito quitarse la camisa, pues la pose le sirvió de muchos halagos para Canelo: «Esos sí que son shorts bastante cortos Canelo», «Te amo», «Por los rizos del Santo Niño de atocha», «Disfruta la vida», «Eres la comida completa», «La dulce vida amigo», «Qué rico te ves», «Wow con esa foto Canelo».

¿Se acerca el momento de su retiro?

El pasado mes de mayo, John Ryder fue derrotado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y en una entrevista habló sobre su inminente retiro: «Yo amo lo que hago, pero al final de cuentas, siempre lo he dicho, a los 37 años es cuando va a acabar mi carrera en el boxeo. Pero ya veremos, a lo mejor llego y digo ‘Otro poquito más'», precisó.

Sin embargo, pudiera ser que el hijo del Canelo tome el lugar de su padre, pues el boxeador dejó entrever la posibilidad: «Al final de cuentas no es que me guste a mí, sino que le guste a él. No queda más que apoyarlo, en dos años lo vamos a poner a entrenar y ya que reciba el primer golpe, vamos a ver si tiene ganas de ser un peleador de verdad», aseguró. AQUÍ PUEDES VER LA ‘ESCANDALOSA’ FOTO DEL CANELO EN ‘PAÑOS MENORES’.