Los sujetos fueron capturados

Señalados de cometer asesinatos a hispanos

Ahora las autoridades se encargarán de ellos

Pandilleros arrestados por asesinatos de hispanos. Trece pandilleros fueron capturados, tras estar involucrados en múltiples tiroteos, crímenes y delitos, entre ellos acabar con la vida de dos hispanos en el área metropolitana de Colorado.

Una de las víctimas mortales de esos tiroteos fue Jesús Durán-Maldonado el 26 de febrero de 2022, en Commerce City. También serían los responsables de acabar con la vida a balazos de Christian Chirinos-Salazar asesinado en Denver, el 28 de mayo de 2022, por un tiroteo que habrían hecho los ahora acusados.

La captura se logró gracias a una investigación que realizó por varios años la Red Regional contra la Violencia RAVEN, lo que llevo a un Gran Jurado de Colorado declararlos culpables a los trece pandilleros. Según la acusación formal, los individuos eran miembros de una pandilla callejera criminal identificada como “2DS” (Too Damn Smooth, Too Damn Self-Made y/o Too Damn Styling) y enfrentan casos penales cada uno.

Los pandilleros fueron acusados de violar la Ley de Control del Crimen Organizado de Colorado y de participar en 18 tiroteos, algunos desde vehículos en movimiento. Entre otros cargos, se les acusa de intento de homicidio, robo agravado de vehículos motorizados, asalto, amenaza y robo.