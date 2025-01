Pandillero de la Mara Salvatrucha se declara culpable por siete asesinatos en Long Island

La MS-13, cuya base operativa se encuentra en Centroamérica, cuenta con miles de integrantes en Estados Unidos y se considera la pandilla más violenta en Long Island, según la Fiscalía.

La sentencia de Jairo Saenz está programada para el 13 de junio, y podría enfrentar entre 40 y 60 años de prisión.

El caso de las adolescentes asesinadas generó una fuerte respuesta política en su momento.

En 2017, el entonces presidente Donald Trump visitó la zona para condenar los actos de la MS-13 y anunciar una ofensiva contra el grupo criminal.

