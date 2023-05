El misterio por la identidad del papá de su hijo

Hace unos años, en entrevista que le concedió a la revista People en español, donde aparece junto a su hijo en la portada una de las ediciones, Pamela Silva compartió que sintió que este era el momento ideal para presentar a Jordan Siberry, papá del pequeño Ford Liam y explicó por qué lo mantenía en privado:

“Él es una persona privada, que no está en los medios, que nunca ha estado y que no quiere estar en los medios, y siempre quise respetar eso. Creo que ahora era importante porque es parte de la historia de mi hijo, y mi hijo ya se ha convertido en una figura pública por extensión mía”, expresó Pamela Silva, quien reveló que Jordan es un empresario de 40 años de edad, originario de Canadá y quien no es su pareja. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE PAMELA SILVA EN TANGA.