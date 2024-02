Pamela Silva sorprende con fotos junto a Bárbara Bermudo

Las duras declaraciones de Bárbara Bermudo

“Dios tiene siempre grandes propósitos, no los vemos en ese momento, yo no lo vi en ese momento porque me dio rabia, me dio un poco de tristeza, de frustración», confesó.

«La conexión con la audiencia sobre todo porque de repente fue un cambio muy abrupto para ellos y nunca se habló de la verdadera razón», dijo Bárbara.

«Pero eso ya quedó en el pasado, perdoné a las personas y sigo adelante con mi vida”, contó Bárbara Bermudo sobre su despido de Univision.

De acuerdo con la fuente ‘Noticias El Salvador‘, Bermudo fue despedida en el 2017, situación que la hizo sentir bastante mal, según unas declaraciones que hizo con Rodner Figueroa.