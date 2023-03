Cuando Pamela Silva se estaba separando de César Conde, empresario , se especuló que los posibles motivos eran que ella estaba embarazada de otro hombre e incluso habrían firmado un acuerdo en el que el hispano se deslindaba de la paternidad del pequeño Ford, de quien ahora se sabe, tiene otro papá, que no es pareja de la conductora de Primer Impacto.

Jomari Goyso cuestionó directamente a la conductora de Primer Impacto

Y es que Jomari Goyso no quiso quedarse con nada de lo que pensaba sobre la separación de Pamela Silva y comentó: “Las mujeres tienen una presión de ser mujeres, de ser la mamá, de ser la esposa, de ser no sé qué y yo creo que es parte de la presión que tienen. Te separaste, ¿fue fácil asumir que no ibas a cumplir todo lo que habías cumplido?”, cuestionó el español.

La respuesta de la conductora de Primer Impacto fue directa también: “Por supuesto, nadie se casa para divorciarse y el divorcio es un luto. El divorcio es ir a un funeral pero nadie se murió. Es muy difícil”, comenzó contando Pamela Silva sin pronunciar el nombre de su ex ni los rumores que se desataron cuando ella estaba separándose.