Pamela Silva disfruta de la mejor etapa de su vida

A la presentadora de Primer Impacto ya no le importa el ‘qué dirán’

Finalmente no esconde al padre de su bebé Ford

Pamela Silva es de las figuras hispanas más queridas del público latino en EEUU y su lugar en Primer Impacto es importante por lo que no resulta extraño que la gente se interese en lo que le sucede y desde que se divorció hace dos años y tuviera a su embarazo oculto, las especulaciones sobre su vida personal no pararon… pero eso cambió.

Cuando se divorció de su ex marido que tenía importante cargo en Telemundo mientras ella trabajaba en Univisión se especuló que ella le habría sido infiel y que incluso el bebé del que estaba embarazada en medio de ese escándalo no era de César Conde, y resultó ser cierto, pues ahora no esconde al hombre responsable de su bebé Ford.

Pamela Silva vive su mejor etapa

Y es que luego de convertirse en mamá, la conductora latina tuvo un enorme cambio en actitud y se abrió a compartir más aspectos de su vida personal que tan íntima guardaba para ella misma, por lo que resultó totalmente inesperado que publicara imágenes junto al hombre que es el papá de su bebé.

Sin embargo, un aspecto importante de la vida de Pamela Silva es que no está en pareja con el padre de su hijo y aparentemente nunca lo ha estado, secreto que hasta el momento mantiene para ella sobre el acuerdo o la manera en que decidió que un hombre llamado Jordan Siberry, acorde al portal ‘Hola‘.