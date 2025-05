Pamela Rioles abogada de migración y ciudadana recibe orden de salida de EEUU en 7 días

Abogada recibe orden de salida

Ciudadana denuncia intimidación masiva

Migrantes legales también amenazados

La abogada de migración Pamela Rioles vivió el pasado 11 de abril uno de los momentos más desconcertantes de su vida.

A las 7:00 de la mañana (tiempo local), revisó su correo y se encontró con una notificación oficial del Departamento de Seguridad Nacional.

El mensaje, con tono amenazante, le daba apenas una semana para abandonar Estados Unidos.

“Era medianoche cuando lo recibí, lo abrí a las 07:00 horas y la verdad estaba muy confundida cuando lo leí”, relata.

Abogada de migración recibe una orden inesperada

Pamela nació y creció en Boston, es ciudadana estadounidense y ejerce como abogada en temas migratorios desde hace años.

Por eso, su reacción inicial fue pensar que se trataba de un error.

“Pensé, quizá cometieron un error porque me dijeron ‘tienes siete días para irte del país’, y pensé, pues soy ciudadana, no me tengo que ir”.

Tras leer varias veces el correo, creyó que quizá estaba destinado a uno de sus clientes.