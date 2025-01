Pamela Hemphill rechaza el indulto de Donald Trump tras el asalto al Capitolio

Pamela Hemphill, una de las participantes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, ha rechazado el indulto otorgado por el presidente Donald Trump.

“Aceptar el indulto sería un insulto a los agentes de la Policía del Capitolio, al Estado de derecho, a nuestra nación”, dijo Hemphill, de 71 años y residente en Boise (Idaho), en una entrevista telefónica con ese diario.

«Los criminales del 6 de enero están intentando reescribir la historia asegurando que no fue un motín ni una insurrección. No quiero ser parte de su intento de reescribir lo que sucedió ese día», agregó.

Según informó el periódico Idaho Statesman, Hemphill fue notificada el martes de que estaba entre las aproximadamente 1.500 personas perdonadas por Trump.

