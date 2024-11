Evacúan el juzgado del condado de Los Ángeles en Torrance por dispositivo explosivo detonado

La situación de emergencia rompió la calma de la mañana del miércoles en Torrance, California, y las autoridades evacuaron de manera urgente el Palacio de Justicia.

Las autoridades respondieron rápidamente tras recibir una alerta sobre un posible dispositivo explosivo ubicado en las inmediaciones del edificio.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmó que se trataba de un objeto sospechoso, lo que activó protocolos de seguridad.

La amenaza obligó a evacuar a empleados, abogados, y ciudadanos presentes en el Palacio de Justicia de Torrance.

🚨#BREAKING: An explosive device was located and detonated outside a courthouse Causing people to evacuate

⁰📌#Torrance | #California

A short time ago, the Torrance Courthouse in Torrance, California, was evacuated after a suspicious device was reported outside the… pic.twitter.com/mmv5E8PPLj

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 13, 2024