En primera mano se había informado que hasta principios de este mes, los residentes elegibles en Alexandria, Virginia, podían reclamar el efectivo, pero recientemente se ha informado que el programa que se conoce como Alexandria Recurring Income for Success and Equity (ARISE), tuvo un registro de 4,000 solicitudes presentadas.

¿Quiénes son los elegibles para recibir el ccheque?

Es momento en que no se ha revelado la fecha exacta de las notificaciones tanto de las entregas, pero se espera que el dinero llegue a los bolsillos de las personas durante el mes de enero. “Si aún no ha tenido noticias nuestras, no significa que no haya sido elegido. Publicaremos otro mensaje una vez que se haya notificado a los 170 participantes”, señalaron los funcionarios.

Una vez que se hayan comunicado con la persona elegible, esta tendrá 14 días para responder o se seleccionará al azar a otra más que presentó la solicitud. La elegibilidad depende de los ingresos de los residentes de Alexandria, que deben ser iguales o inferiores al 50% del promedio del área, por ejemplo, esto es $49,850 dólares aproximadamente para un hogar de uno y alrededor de $71,150 para uno de cuatro integrantes.