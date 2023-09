Tres pagos directos entre $260 y $3,284 llegarán en septiembre; vea si califica

De esa cantidad de $ 3,284, $662 se consideran un cheque de alivio de energía, que no está sujeto a impuestos. El resto, por su parte, se considera ingreso imponible.

Aquellos clasificados bajo el «elegible no pagado» el 6 de septiembre tendrán su pago distribuido el 14 de septiembre.

¡Atención! Si tienes bicicletas eléctricas, esto es para ti:

El proyecto de ley tiene apoyo bipartidista hasta ahora en el gobierno estatal dividido, lo que hace probable su eventual aprobación.

Y aquellos interesados en el popular programa de reembolso de bicicletas eléctricas de Denver, Colorado, tendrán otra oportunidad de solicitar el 26 de septiembre.

El programa otorga vales entre $ 300 y $ 1,400 para comprar una bicicleta eléctrica de un minorista local.

Después de que se distribuyan los reembolsos asignados, las solicitudes no volverán a abrirse hasta el 28 de noviembre, indica The US Sun.